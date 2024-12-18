Рийгикогу урезал представительские расходы депутатов

Закон предусматривает снижение верхнего предела компенсации расходов, связанных с деятельностью депутата Рийгикогу, с 30% до 25% от депутатской зарплаты, которая на данный момент составляет 5979,95 евро. Зарплата депутатов Рийгикогу изменяется 1 апреля каждого года в зависимости от индексации, передает пресс-служба парламента, пишет rus.err.

Закон инициировали входящие в коалицию Партия реформ, Eesti 200 и социал-демократы, а также оппозиционная Эстонская консервативная народная партии Эстонии (EKRE).

За принятие закона проголосовали 66 депутатов, один (Яак Валге из партии "Эстонские националисты и консерваторы") был против, один (Марио Кадастик из Партии реформ) воздержался.