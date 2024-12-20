Цены на жилье немного упали

Ведущий аналитик Департамента статистики Мярт Умблея отметил, что в последний раз индекс цен на жилье снизился по сравнению с предыдущим кварталом в третьем квартале. «По сравнению со вторым кварталом этого года в третьем квартале цены на квартиры снизились на 1% в близлежащих к Таллинну регионах вместе с Тарту и Пярну, в остальной Эстонии — на 7,7%. В Таллине цены на квартиры продолжили расти, увеличившись на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом», — пояснил Умблея.

По сравнению с третьим кварталом 2023 года цены на квартиры выросли на 5,8% и цены на дома — на 8,1%.

Денежный объем сделок в третьем квартале был больше, чем во втором квартале 2024 года и третьем квартале 2023 года.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в третьем квартале повысился по сравнению со вторым кварталом 2024 года на 1% и в сравнении с третьим кварталом прошлого года — на 7,4%.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.