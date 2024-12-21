На репетицию Вольдемар Берельковский приходит, опираясь на палочку, которую отбрасывает в сторону, выходя на танцпол - там на мгновение забываются все проблемы со здоровьем, которые досаждают ему в его 86 лет.

В понедельник мы встречаемся с Вольдемаром - для своих просто Волли - в Кохтла-Ярвеском центре культуры на репетиции смешанной D-группы ансамбля "Virulane" под названием "Virvet". Он пришел на нее пешком - после перенесенной три года назад операции на бедре тросточка помогает передвигаться. Но как с ней танцевать? "Очень просто, я ее отбрасываю", - весело говорит мужчина, уточняя, что трость у него только для ходьбы.