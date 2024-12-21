В театре "Лепатрийну" 19 декабря вновь звучал голос самого известного кукольника Эстонии Фердинанда Вейке, вместе с актерами Еленой и Ааре Вахер они рассказали и показали зрителям чудесную сказку "Принцесса цветов". Пропустить это событие было нельзя - это был последний показ, потому что спектакль уходит из репертуара театра.
СПРАВКА
Фердинанд Вейке (1924-2015) высоко оцененный и признанный театральный деятель, который долгие годы направлял развитие кукольного театра Эстонии, воспитал и руководил несколькими поколениями актеров и режиссеров-кукольников. Являясь художественным руководителем Эстонского кукольного театра и молодежного театра (NUKU) до 1980 года, Фердинанд Вейке поставил в театре более 80 спектаклей. Важное место в репертуаре театра Фердинанда Вейке занимали оригинальные пьесы, произведения литературной классики, сказки и фольклор. Символом Эстонского кукольного театра стал Буратино, которому Вейке подарил облик и свой голос.