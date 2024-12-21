В театре "Лепатрийну" 19 декабря вновь звучал голос самого известного кукольника Эстонии Фердинанда Вейке, вместе с актерами Еленой и Ааре Вахер они рассказали и показали зрителям чудесную сказку "Принцесса цветов". Пропустить это событие было нельзя - это был последний показ, потому что спектакль уходит из репертуара театра.

Фердинанд Вейке (1924-2015) высоко оцененный и признанный театральный деятель, который долгие годы направлял развитие кукольного театра Эстонии, воспитал и руководил несколькими поколениями актеров и режиссеров-кукольников. Являясь художественным руководителем Эстонского кукольного театра и молодежного театра (NUKU) до 1980 года, Фердинанд Вейке поставил в театре более 80 спектаклей. Важное место в репертуаре театра Фердинанда Вейке занимали оригинальные пьесы, произведения литературной классики, сказки и фольклор. Символом Эстонского кукольного театра стал Буратино, которому Вейке подарил облик и свой голос.

Кто сказал, что кукольный театр любят только дети? В уютном зале "Лепатрийну" в четверг вечером были не только маленькие, но и немало взрослых зрителей, которые не привели своих детей или внуков, а пришли сами, чтобы посмотреть спектакль. Они также внимательно наблюдают, реагируют на происходящее, смеются, а порой и слезинку пустят. В четверг слезы невольно наворачивались - от мысли, что "Принцесса цветов" уходит из репертуара "Лепатрийну". Но почему? Ведь мы только что еще раз убедились, что эта трогательная, полная волшебства история рассказывает о вечных человеческих ценностях - добре и великой силе любви, что актуально во все времена.