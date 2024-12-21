ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИДА-ВИРУМАА-2024 "Жемчужина культуры Ида-Вирумаа" Хирво Сурва вдохновляет хоровое пение и в родном краю

У одного из виднейших деятелей хоровой музыкальной культуры Эстонии родной край всегда в сердце, и не только на словах. Хирво Сурва показывает это своими делами.

Если надо, то вдохнет жизнь в легендарный мужской хор "Kaevur" и передаст возрожденный хор своему ученику Кириллу Горюшину. Когда он видит, что хоровая жизнь в Нарве несколько затухает, он создает сводный Вирумааский хор и становится художественным руководителем одного из самых ярких событий прошедшего культурного лета - "Viru laul 24".

Созданный специально для этого мероприятия сводный хор состоял из ида-вируских и таллиннских школьников, разучивших песни Олава Эхала на стихи Леэло Тунгал. Песни прозвучали на посвященных Дню восстановления независимости концертах в Кохтла-Ярве, Нарве и Тойла, в них участвовал также Нарвский городской симфонический оркестр.

В общем на сцену выходили более двухсот певцов и музыкантов, и "Viru laul 24" особенно глубоко тронул и участников, и зрителей.

По словам Хирво Сурва, в этих концертах соединились музыка, тексты песен на эстонском языке и праздничное настроение празднования Дня восстановления независимости.

- Целью "Viru laul 24" было приблизить молодежь Ида-Вирумаа к эстонской культуре, музыкальному творчеству и языку посредством музыки. Я считаю очень важным то, что три новые песни Эхала/Тунгал были исполнены певцами, для которых эстонский язык не является родным. Это также вносит ценный вклад в нашу традицию хорового пения, - сказал он.

По мнению Хирво Сурва, мероприятие, инициированное Музыкальным советом Эстонии, заслуживает продолжения. "Потому что иначе мы только говорим об интеграции, а через музыку с вовлечением здешней молодежи это становится реальностью".

Художественный руководитель "Viru laul 24" Хирво Сурва лишь недавно получил от Министерства культуры и Фонда интеграции звание "Создатель диалога культур". Будущим летом он будет на ида-вируской земле наводить мосты с зарубежными эстонцами, дирижируя на проходящем в Нарве празднике песни ESTO.