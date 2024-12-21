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ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИДА-ВИРУМАА-2024 Лауреат премии года "Капитала культуры": Анатолий Щура

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Анатолий Щура дирижирует сводным хором ида-вируской молодежи на концерте "Viru laul" в Тойла.
Анатолий Щура дирижирует сводным хором ида-вируской молодежи на концерте "Viru laul" в Тойла. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Анатолий Щура, который уже несколько десятилетий возглавляет Нарвский симфонический оркестр, в этом году был удостоен годовой премии "Капитала культуры" за преодоление жанровых границ.

То, что в Нарве есть свой симфонический оркестр, само по себе необычно. Примечательно и то, что и оркестр, и дирижер не боятся делать захватывающие повороты в классическом репертуаре. Так, Нарвский симфонический оркестр играл даже классику рока: с "AveNue", "Led Ri" и другими рок-группами.

В этом году Щура среди прочего дирижировал вместе с Хирво Сурва на концерте сводного хора ида-вируской молодежи "Viru laul", на Нарвских днях оперы и на набирающем популярность фестивале "Музыка на воде" в Кохтла-Ярве, а также на концерте в День Европы на Ратушной площади Нарвы, аккомпанируя Алике и Уку Сувисте.

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