ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИДА-ВИРУМАА-2024 Лауреат премии года "Капитала культуры": Анатолий Щура

То, что в Нарве есть свой симфонический оркестр, само по себе необычно. Примечательно и то, что и оркестр, и дирижер не боятся делать захватывающие повороты в классическом репертуаре. Так, Нарвский симфонический оркестр играл даже классику рока: с "AveNue", "Led Ri" и другими рок-группами.