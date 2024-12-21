Как организатор "Kohtla-Nõmme talvepilgar" Имби Тито удостоена годовой премии за сохранение традиций зимнего праздника народного танца.
Для подписчиков
ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИДА-ВИРУМАА-2024 ⟩ Лауреат премии года "Капитала культуры": Имби Тито
После тринадцати зимних праздников танца на зольных горах, прошедших в период с 2005 по 2017 год, жители Кохтла-Нымме, танцевальные коллективы Ида-Вирумаа и сотни народных танцоров со всей Эстонии ждали, когда же в Кохтла-Нымме снова удастся повеселиться зимой.