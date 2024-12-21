ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИДА-ВИРУМАА-2024 Лауреат премии года "Капитала культуры": Имби Тито

После тринадцати зимних праздников танца на зольных горах, прошедших в период с 2005 по 2017 год, жители Кохтла-Нымме, танцевальные коллективы Ида-Вирумаа и сотни народных танцоров со всей Эстонии ждали, когда же в Кохтла-Нымме снова удастся повеселиться зимой.

Еще в 2022 году руководитель по интересам и учитель танцев Кохтла-Ныммеской школы Имби Тито и директор Эстонского шахтного музея Этти Кагаров решили создать собственную команду и организовать праздник. К сожалению, с первого раза найти финансирование не удалось. Зимнее веселье народных танцоров состоялось в этом году. Там не повторили традиций прежних праздников, а родился совершенно новый формат.