На уходящей неделе электричество в Эстонии подешевело вдвое

В течение недели с 16 по 22 декабря средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 6,1 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.

В Латвии средняя цена на биржевое электричество на минувшей неделе была такой же, как в Эстонии, а в Литве и Финляндии тариф был немного ниже - 5,6 цента.