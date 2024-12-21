На уходящей неделе биржевая цена на электроэнергию в Эстонии снизилась в два раза.
На уходящей неделе электричество в Эстонии подешевело вдвое
В течение недели с 16 по 22 декабря средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 6,1 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.
По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 12,46 центов, средний биржевой тариф снизился на 51,5 %.
В Латвии средняя цена на биржевое электричество на минувшей неделе была такой же, как в Эстонии, а в Литве и Финляндии тариф был немного ниже - 5,6 цента.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.