Регистрируясь на форумах или сайтах, многие часто используют рабочий адрес электронной почты. Однако это может создать проблемы как для самого человека, так и для его работодателя.
5 причин не использовать рабочий адрес электронной почты в личных целях
Несмотря на то, что создание личного адреса электронной почты сегодня занимает всего пару минут, многие все еще используют рабочую почту для личных нужд - будь то регистрация в соцсетях, запись в спортивный клуб, оформление подписки на газету или участие в родительском чате.
Хотя идея сосредоточить весь поток информации в одном регулярно используемом почтовом ящике может показаться разумной, на практике личную и рабочую переписку следует разделять - об этом рассказал инженер по кибербезопасности Telia Хольгер Рюнкару. Работодателям также стоит напоминать своим сотрудникам о подобных рисках, поскольку они могут представлять угрозу для корпоративных данных и сетей.
Трудовые отношения не вечны
Даже если нынешняя работа вас полностью устраивает, стоит помнить, что никакие трудовые отношения не длятся вечно. Рано или поздно придет время выйти на пенсию или принять более выгодное предложение от другой компании.
Вместе с окончанием трудовых отношений вы утратите и доступ к рабочей электронной почте, включая всю переписку. Поэтому личную переписку, регистрацию аккаунтов и другие важные дела лучше сразу вести с использованием личного почтового ящика.
Также стоит помнить, что большинство онлайн-сервисов и соцсетей при регистрации требуют указать контактный адрес для отправки уведомлений, новостей и напоминаний о паролях. Если доступ к рабочей электронной почте будет потерян, восстановление доступа к аккаунтам может оказаться крайне сложным.
Вы уверены, что хотите, чтобы все знали, где вы работаете?
Название предприятия в адресе электронной почты автоматически связывает человека с его работодателем. Это может быть лишней информацией как с точки зрения человека, так и с точки зрения работодателя. Например, стоит ли сообщать потенциальным партнерам на сайтах знакомств, где вы работаете, если по какой-то причине дальнейшее общение не сложилось? Или подвергаться нападкам в интернет-форуме только потому, что кому-то не нравится ваш работодатель или его деятельность? Кроме того, такая широкодоступная информация о сотрудниках компании может стать отправной точкой для целенаправленных кибератак на организацию.
В различных чатах и группах часто пересылают ссылки и вложения, о происхождение которых не стоит беспокоиться, если их отправляет друг, родственник или родитель одноклассника ребенка. Зачастую взломать аккаунт человека довольно просто и мошенники могут начать рассылать опасные ссылки. Нажав на такую ссылку, пользователь может невольно предоставить преступникам доступ к своему устройству или личным данным.
Ваши взгляды способны разрушить рабочие отношения
У каждого из нас свои взгляды на жизнь, и некоторые люди выражают их более радикально. Если вы выражаете свое мнение с рабочего адреса электронной почты, это может причинить ущерб репутации как работодателя, так и самого сотрудника, особенно если мнения работника не совпадают с позицией компании.
Хотя с точки зрения безопасности это и неправильно, часто учетные записи создаются с использованием одного и того же пароля, и при этом адрес электронной почты работодателя не становится исключением.
Если утечка данных происходит на одном из таких, казалось бы, малозначимых сайтов с низким уровнем защиты, компания, чей адрес электронной почты использовался для входа на сайт, автоматически подвергается риску. Злоумышленники прекрасно знают об этой тенденции и сразу проверяют полученные имена пользователей и пароли на различных платформах. Вряд ли кто-то хочет стать тем, кто откроет «дверь» в свою компанию киберпреступникам.