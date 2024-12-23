Небывалый ажиотаж на рынке автомобилей не спадает

- Уже в октябре количество запросов выросло на 50 процентов, в ноябре на процентов. Мы сегодня заключаем на 70-80 процентов больше сделок, чем в летние месяцы, - сказал глава отдела лизинга SEB Рейн Карофельд.

Именно в этом году больше всего в автосалонах хотели приобрести те автомобили, которые в следующем году будут облагаться самым высоким регистрационным сбором. Продажи автомобилей с дизельным двигателем резко выросли, и их доля в ноябре достигла 70 процентов.