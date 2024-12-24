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В эстонской экономике растет доля услуг

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Пекарня-кафе в Йыхви
Пекарня-кафе в Йыхви Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

За десять лет доля услуг в экономике Эстонии выросла на пять процентов - с 69 процентов до 74 процентов, сообщает rus.err.

Во внешнеэкономическом балансе именно услуги помогают компенсировать дефицит, поскольку Эстония покупает больше товаров, чем производит.

- За последние 10 лет доля услуг в экономике росла значительно быстрее, чем товаров и их производства. Действительно, экономика Эстонии склоняется к тому, чтобы стать ориентированной на производство услуг, - сказала экономист Банка Эстонии Мари Релль.

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