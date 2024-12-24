В интервью телеканалу ETV+, подводя итоги уходящего 2024 года, президент Алар Карис сказал, что следит за политическими интригами в Нарве и сожалеет, что у местных властей на это уходит так много сил, в то время как их правильнее было бы использовать на развитие города.
Президент Карис: жаль, что в Нарве власть занята политической борьбой
"Все эти распри не на пользу. Политическая борьба, которую ведут на публике не самым красивым образом, не решает проблем нарвитян. В Нарву я езжу сравнительно часто, не могу сказать, что бываю там редко. Жаль, что Нарва, которая могла бы быстро развиваться, занимается в основном политической борьбой", - цитирует президента Эстонии rus.err.
"Ситуация должна стать стабильной. Похоже, нынешние городские власти не смогли добиться этого, и мне трудно сказать, кто смог бы. Это должны решить местные. Но в такой ситуации город не развивается", - добавил Алар Карис.