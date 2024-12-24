Президент Карис: жаль, что в Нарве власть занята политической борьбой

В интервью телеканалу ETV+, подводя итоги уходящего 2024 года, президент Алар Карис сказал, что следит за политическими интригами в Нарве и сожалеет, что у местных властей на это уходит так много сил, в то время как их правильнее было бы использовать на развитие города.