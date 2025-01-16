Чт, 16.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Лучшее новое приключение ведет под землю. Как выбраться из западни на складе взрывчатки?

Квест-комната расположена на глубине восьми метров в помещениях склада взрывчатых материалов бывшей шахты "Кохтла". Фото: Maila Meldre
Copy

Выбранная лучшим новым ида-вируским приключением квест-комната шахтного музея - развлечение не для слабонервных. Правильные ответы тут надо искать наперегонки со временем, ведь до следующего взрыва остается один час...

Квест-комнаты в Эстонии есть и в других местах, однако кохтла-ныммеская особенная в нескольких смыслах. Во-первых, за новым приключением стоят 14-17-летние школьники Тойлаской волости, подавшие идею и разработавшие решение. Во-вторых, расположена она на глубине восьми метров под землей в помещениях склада взрывчатки, что и дало квест-комнате название "Западня на складе взрывчатки", связывающее ее с историей бывшей шахты "Кохтла".

Когда беглецов запирают в первой комнате, они слышат для вступления, что попали в 1 апреля 2001 года. Отработавшая 64 года и добывшая около 50 миллионов тонн сланца шахта "Кохтла" закончила деятельность, и большинство работников шахты навсегда покинули ее территорию. Осталась лишь одна команда, которая должна окончательно запереть за собой двери. Однако на складе взрывчатки слышатся взрывы.

Отправившись проверить ситуацию, команда оказывается запертой в помещениях склада. Взрывники забыли деактивировать плановые подрывы и до следующего взрыва остался всего час. За этот час команде из четырех человек надо найти подсказки, решить загадки и выполнить задания. Каждая разгадка на шаг приближает к тому, чтобы отпереть замок и выйти на свет из сырого и темного помещения.

Двигатель новых приключений

- Ида-Вирумаа - край приключений, именно поэтому мы должны каждый год придумывать новые приключения. Для этого у нас есть свой мотор, каковым служит конкурс "Лучшее новое приключение", - пояснила ида-вируский координатор туризма Кадри Ялонен. Этот мотор работает уже восемь лет и принес в регион более 60 новых туристических впечатлений. В последний раз было представлено девять новых приключений, которые осенью опробовало жюри.

- Приятно отметить, что жюри приходится с каждым годом все труднее, ведь уровень представленных на конкурс приключений постоянно повышается, - сказала руководитель Ида-Вируского туристического кластера по маркетингу Ханна Виллберг. Поэтому оценщики не ограничились объявлением только победителя, то есть квест-комнаты, а вручили также три специальные премии.

Жюри ярко запомнилась экскурсия "Жизнь на границе", в ходе которой можно открыть для себя Нарву глазами местных жителей. О том, каково это - будучи нарвитянином каждый день видеть происходящее на границе, рассказывает гид Денис Бьоркланд, давший возможность ощутить самобытные впечатления, за что и был отмечен специальной премией как лучший гид. 

Денису Бьоркланду жюри присудило специальную премию как лучшему гиду. Он показывает, какова жизнь Нарвы на взгляд местного человека.
Денису Бьоркланду жюри присудило специальную премию как лучшему гиду. Он показывает, какова жизнь Нарвы на взгляд местного человека. Фото: Maila Meldre

- Мы ведь знаем, как выглядят гиды. Солидные, сдержанные... Кто бы мог предположить, что в один прекрасный день нас поприветствует гид в спортивном костюме, с килограммовой золотой цепью на шее и сигаретой за ухом? Все это возможно только в Нарве! - нашел член жюри, журналист газеты "Maaleht" Рейн Сикк.

Будучи опытным гидом, который мог бы часами рассказывать о бастионах и других городских достопримечательностях, Денис Бьоркланд придумал другой авторский тур. Он исключает как "открыточные" места, так и более давнюю историю Нарвы. "Я хочу рассказывать именно о сегодняшней Нарве и ее жизни", - говорит он.

Путешествия во времени в Оруском парке и Силламяэ

Двух остальных спецпремий удостоились приключения, возродившие историю.

Виртуальное путешествие во времени "Внутренняя красота Оруского дворца" ведет по самым таинственным дворцовым помещениям, где можно пройти, образно говоря, по следам президента Пятса. В центре внимания нового, уже третьего по счету путешествия во времени находится подвальный этаж, посвященный эстонской тематике.

- При реновации и превращении Оруского дворца в летнюю резиденцию главы государства упор делали именно на подвальный этаж, особенно - на важность Эстонской комнаты. Это один из удачнейших примеров использования темы эстонскости в представительском здании, - пояснил один из создателей путешествия во времени Майро Ряэск. 

В центре внимания удостоившегося специальной премии нового путешествия во времени "VR History" находятся внутренние помещения Оруского дворца. С помощью технологий знакомство с дворцом становится особенным, объемным и ярким впечатлением.
В центре внимания удостоившегося специальной премии нового путешествия во времени "VR History" находятся внутренние помещения Оруского дворца. С помощью технологий знакомство с дворцом становится особенным, объемным и ярким впечатлением. Фото: Maila Meldre

- Жителей Эстонии и зарубежных гостей очень трогает история Оруского дворца, и это вдохновляет нас на продолжение восстановления дворца, - добавил он. За последовательную работу ТОО "Blueray" удостоено специальной премии за лучшее пробуждение национальной памяти.

Силламяэскому музею вручена специальная премия за верное эпохе приключенческое путешествие. Путешествие основано на новой экспозиции и тематическом парке "Таинственный город", который можно было посетить начиная с лета. Но специальная программа начинается с того, что нужно ходатайствовать о разрешении на посещение города и заполнить подробную анкету. 

Силламяэскому музею досталась специальная премия за верное эпохе приключенческое путешествие. В стильной пирожковой тележке хранятся горячие пирожки, которые "буфетчица" по окончании специальной программы раздает всем.
Силламяэскому музею досталась специальная премия за верное эпохе приключенческое путешествие. В стильной пирожковой тележке хранятся горячие пирожки, которые "буфетчица" по окончании специальной программы раздает всем. Фото: Maila Meldre

Только после этого можно окунуться в тайны Силламяэ. Например, в черном ящике дворовой зоны можно виртуально войти внутрь атома, увидеть, как работает атомная электростанция, и стать свидетелем разрушительной силы атомной бомбы. Зато комната 1950-х годов восстановлена в музее полностью - тут не нужно призывать на помощь современные технологии, чтобы совершить путешествие во времени. Настоящие также чашка чая и горячие пирожки, которые до завершения специальной программы хранятся в стильной пирожковой тележке. 

По мнению народа, лучшим приключением является совместная готовка с шеф-поваром "Toila Mereresto". На снимке: под руководством Ильи Шляпина ставится последний штрих на тыквенном крем-брюле.
По мнению народа, лучшим приключением является совместная готовка с шеф-поваром "Toila Mereresto". На снимке: под руководством Ильи Шляпина ставится последний штрих на тыквенном крем-брюле. Фото: Maila Meldre

Еда - верный способ завоевать сердца. Вот фаворитом народа и оказалось приключение в "Toila Mereresto" - совместная готовка с шеф-поваром, который учит готовить блюда ресторанного уровня. Заодно это прекрасная возможность качественно провести время с друзьями, коллегами или любимыми. И вкусно поесть.

Познакомиться поближе с новыми впечатлениями можно на веб-странице Ида-Вируского туристического кластера idaviru.ee. А поучаствовать в приключениях каждый может и сам, если заранее закажет их вместе со своей компанией.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Персона/репортаж
Наверх