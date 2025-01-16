ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Лучшее новое приключение ведет под землю. Как выбраться из западни на складе взрывчатки?

Выбранная лучшим новым ида-вируским приключением квест-комната шахтного музея - развлечение не для слабонервных. Правильные ответы тут надо искать наперегонки со временем, ведь до следующего взрыва остается один час...
Квест-комнаты в Эстонии есть и в других местах, однако кохтла-ныммеская особенная в нескольких смыслах. Во-первых, за новым приключением стоят 14-17-летние школьники Тойлаской волости, подавшие идею и разработавшие решение. Во-вторых, расположена она на глубине восьми метров под землей в помещениях склада взрывчатки, что и дало квест-комнате название "Западня на складе взрывчатки", связывающее ее с историей бывшей шахты "Кохтла".
Когда беглецов запирают в первой комнате, они слышат для вступления, что попали в 1 апреля 2001 года. Отработавшая 64 года и добывшая около 50 миллионов тонн сланца шахта "Кохтла" закончила деятельность, и большинство работников шахты навсегда покинули ее территорию. Осталась лишь одна команда, которая должна окончательно запереть за собой двери. Однако на складе взрывчатки слышатся взрывы.
Отправившись проверить ситуацию, команда оказывается запертой в помещениях склада. Взрывники забыли деактивировать плановые подрывы и до следующего взрыва остался всего час. За этот час команде из четырех человек надо найти подсказки, решить загадки и выполнить задания. Каждая разгадка на шаг приближает к тому, чтобы отпереть замок и выйти на свет из сырого и темного помещения.
Двигатель новых приключений
- Ида-Вирумаа - край приключений, именно поэтому мы должны каждый год придумывать новые приключения. Для этого у нас есть свой мотор, каковым служит конкурс "Лучшее новое приключение", - пояснила ида-вируский координатор туризма Кадри Ялонен. Этот мотор работает уже восемь лет и принес в регион более 60 новых туристических впечатлений. В последний раз было представлено девять новых приключений, которые осенью опробовало жюри.