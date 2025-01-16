ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Лучшее новое приключение ведет под землю. Как выбраться из западни на складе взрывчатки?

- Приятно отметить, что жюри приходится с каждым годом все труднее, ведь уровень представленных на конкурс приключений постоянно повышается, - сказала руководитель Ида-Вируского туристического кластера по маркетингу Ханна Виллберг. Поэтому оценщики не ограничились объявлением только победителя, то есть квест-комнаты, а вручили также три специальные премии.

Жюри ярко запомнилась экскурсия "Жизнь на границе", в ходе которой можно открыть для себя Нарву глазами местных жителей. О том, каково это - будучи нарвитянином каждый день видеть происходящее на границе, рассказывает гид Денис Бьоркланд, давший возможность ощутить самобытные впечатления, за что и был отмечен специальной премией как лучший гид.

Денису Бьоркланду жюри присудило специальную премию как лучшему гиду. Он показывает, какова жизнь Нарвы на взгляд местного человека. Фото: Maila Meldre

- Мы ведь знаем, как выглядят гиды. Солидные, сдержанные... Кто бы мог предположить, что в один прекрасный день нас поприветствует гид в спортивном костюме, с килограммовой золотой цепью на шее и сигаретой за ухом? Все это возможно только в Нарве! - нашел член жюри, журналист газеты "Maaleht" Рейн Сикк.

Будучи опытным гидом, который мог бы часами рассказывать о бастионах и других городских достопримечательностях, Денис Бьоркланд придумал другой авторский тур. Он исключает как "открыточные" места, так и более давнюю историю Нарвы. "Я хочу рассказывать именно о сегодняшней Нарве и ее жизни", - говорит он.

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Двух остальных спецпремий удостоились приключения, возродившие историю.