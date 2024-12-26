В Балтийском море ситуация с некоторыми распространенными видами рыб существенно ухудшилась. Недавно обновленные оценки на портале kalafoor.ee показывают, что чрезмерный вылов промысловой рыбы, такой как балтийская треска, камбала и угорь, наряду с продолжающимися экологическими проблемами и изменением климата, серьезно угрожает судьбе этих важных для человека видов.
Состояние многих видов рыб в Балтийском море сильно ухудшилось
- Состояние Балтийского моря плачевное, и положение его обитателей, включая местную рыбу, не лучше, - заявил эксперт по устойчивому рыболовству Эстонского фонда природы Йоонас Плаан.
По его словам, если в предыдущие годы было очевидно, что состояние преимущественно более крупных и хищных рыб хуже, то сейчас в Балтийском море ухудшился жизненный цикл и некоторых более мелких рыб, таких как сельдь. "Такое сокращение вылова рыбы также оставляет более крупную рыбу голодной, и трудно выйти из этой нисходящей спирали без фундаментальных изменений в правилах рыболовства и защиты морской среды", - говорит Плаан.