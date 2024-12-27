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Рынок электроэнергии переведут с почасового на 15-минутный интервал торговли

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Электричество.
Электричество. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Для повышения эффективности рынка и поддержки интеграции возобновляемых источников в энергосистему рынок электроэнергии Эстонии будет переведен с почасового на 15-минутный интервал торговли.

В данный момент переход на 15-минутные интервалы был выполнен для внутридневных сделок, а переход на такой интервал для сделок на сутки вперед запланирован в странах Балтии на 2025 год. Этот переход будет осуществляться во всей Европе.

Сокращение интервала торговли должно позволить точнее планировать производство и потребление электроэнергии и приводить его в соответствие с потребностями энергосистемы в режиме реального времени.

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