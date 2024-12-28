Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, теплая погода продержится еще пару дней, и к празднованию Нового года температура опустится ниже нуля. Возможен гололед.
ПОГОДА ⟩ В новому году похолодает
В субботу (28.12) теплые воздушные массы продолжат переноситься через Эстонию сильным юго-западным потоком. Ночью в отдельных местах пройдут дожди, утром на островах пройдут более сильные ливни, днем на материке. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха на материке ночью 0..+4°С, днем +2..+5°С, на островах круглосуточно +4..+6°С.
В воскресенье (29.12) новая активная область низкого давления достигнет северо-западного побережья Скандинавии и из-за этого усилятся юго-западные ветры, порывы которых днем достигнут 15 м/с на внутриматериковых районах и 20 м/с на побережье. Погода будет влажной, временами пройдут дожди. Температура воздуха днем +2...+6°C.
В понедельник (30.12) активная область низкого давления переместится через Скандинавию на Кольский полуостров, и на его южной окраине нас ожидает ненастная погода - ночью дождь, утром и днем сильный ливень, как с дождем, так и со снегом. Во второй половине дня дождь прекратится, начиная с северо-запада. Будет дуть порывистый юго-западный ветер, который днем станет западным и северо-западным и останется сильным. Ночью температура составит +2...+6 и утром будет понижаться, начиная от Харьюмаа и Хийумаа, до чуть выше нуля во второй половине дня, а вечером опустится до 0°C.
Во вторник (31.12) область низкого давления останется активной и переместится на север России, но ее юго-западный край сохранит поле давления вокруг Балтийского моря напряженным, а юго-западные и западные ветра сильными, особенно около Финского залива. Временами будет идти снег, но его количество, согласно сегодняшним данным, будет небольшим. Ночью температура понизится до -1...-4°C, на побережье останется чуть выше 0°C, а днем будет около 0...-2°C, на побережье до +2°C.
К Новому году область низкого давления отступит, небо прояснится, а ветра ослабнут, так как гребень высокого давления мимолетно укрепится. Температура воздуха составит -1...-5°C, на побережье немного выше 0°C. Ночью на островах снова станет облачно, и начнется снегопад, когда к острову Готланд приблизится новая область низкого давления. Утром осадки распространятся на всю страну, только Вирумаа и восточная часть Харьюмаа могут остаться незатронутыми. Согласно сегодняшним данным, область низкого давления в течение дня будет перемещаться на восток вдоль эстонско-латвийской границы, и в этом случае Эстония останется в ее более прохладном северном крае. Будет дуть умеренный восточный ветер, а температура воздуха составит около 0...-3°C. В первой половине дня будет идти снег, с меньшей вероятностью осадков только в самой северной части Эстонии, во второй половине дня осадки будут более редкими в других местах.