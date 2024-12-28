ПОГОДА В новому году похолодает

К Новому году область низкого давления отступит, небо прояснится, а ветра ослабнут, так как гребень высокого давления мимолетно укрепится. Температура воздуха составит -1...-5°C, на побережье немного выше 0°C. Ночью на островах снова станет облачно, и начнется снегопад, когда к острову Готланд приблизится новая область низкого давления. Утром осадки распространятся на всю страну, только Вирумаа и восточная часть Харьюмаа могут остаться незатронутыми. Согласно сегодняшним данным, область низкого давления в течение дня будет перемещаться на восток вдоль эстонско-латвийской границы, и в этом случае Эстония останется в ее более прохладном северном крае. Будет дуть умеренный восточный ветер, а температура воздуха составит около 0...-3°C. В первой половине дня будет идти снег, с меньшей вероятностью осадков только в самой северной части Эстонии, во второй половине дня осадки будут более редкими в других местах.