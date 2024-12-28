Вторым заместителем председателя Нарвского горсобрания избран Владимир Жаворонков, не входящий ни в одну из фракций.
Вторым зампредседателя Нарвского горсобрания избран Владимир Жаворонков
За кандидатуру Владимира Жаворонкова, выдвинутую Михаилом Стальнухиным из фракции "Narva 2.0", проголосовали 17 депутатов горсобрания.
За Екатерину Платонову, кандидатуру которой выдвинула фракция "Keskerakond", проголосовали 12 депутатов.
До этого дня вторым зампредседателя Нарвского горсобрания была Марина Шурупова из фракции Михаила Стальнухина "Narva 2.0". Шурупова уходит в отставку с 29 декабря, то есть всего месяц проработав вторым земестителем председателя.