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Вторым зампредседателя Нарвского горсобрания избран Владимир Жаворонков

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Владимир Жаворонков.
Владимир Жаворонков. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Вторым заместителем председателя Нарвского горсобрания избран Владимир Жаворонков, не входящий ни в одну из фракций.

За кандидатуру Владимира Жаворонкова, выдвинутую Михаилом Стальнухиным из фракции "Narva 2.0", проголосовали 17 депутатов горсобрания.​​

За Екатерину Платонову, кандидатуру которой выдвинула фракция "Keskerakond", проголосовали 12 депутатов.​

До этого дня вторым зампредседателя Нарвского горсобрания была Марина Шурупова из фракции Михаила Стальнухина "Narva 2.0". Шурупова уходит в отставку с 29 декабря, то есть всего месяц проработав вторым земестителем председателя.

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Нарва
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