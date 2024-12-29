В Нарве в ДТП погиб 20-летний мужчина

- По предварительным данным, автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 20-летний мужчина, на высокой скорости врезался в столб светофора на Таллиннском шоссе, не справился с управлением и врезался в столб расположенного неподалеку торгового центра. В результате аварии водитель получил серьезные травмы и скончался на месте. Молодой человек находился в автомобиле один. В результате ДТП также пострадал пешеход, находившийся на тротуаре в момент ДТП. Скорая помощь доставила пострадавшую 54-летнюю женщину в больницу, - рассказал оперативный начальник Нарвской отделения полиции Эдгар Кесватера.

Шины Mercedes-Benz не соответствовали требованиям. 20-летний мужчина имел право управлять транспортным средством, его трезвость выяснится в ходе экспертизы.

В момент аварии дорожное покрытие было мокрым, видимость была хорошей. Максимально разрешенная скорость движения на этом участке составляет 50 км/ч.

Все точные обстоятельства происшествия будут разъяснены полицией в ходе уголовного производства.

В этом году в дорожно-транспортных происшествиях погибло 70 человек, в прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях погибло 59 человек.