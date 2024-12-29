Комиссия по гособороне: атаки на подводную инфраструктуру преднамеренные и спланированные

Комиссия Рийгикогу по гособороне на внеочередном заседании выступила с заявлением, в котором подчеркнула необходимость немедленных решительных действий совместно с союзниками для защиты подводной инфраструктуры в Балтийском море.

"Ни одно судно, подозреваемое в терроризме против инфраструктуры, не должно покинуть место происшествия до завершения следственных действий. Международное право на нашей стороне, и у нас достаточно возможностей для самозащиты", - говорится в заявлении комиссии.