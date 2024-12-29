Выплаты по временной нетрудоспособности задержатся

Компенсации по временной нетрудоспособности рассчитываются на основе налогооблагаемого дохода за 2024 год, данные о котором поступают в Кассу здоровья от Налогово-таможенного департамента.

При выплате листа нетрудоспособности Кассой здоровья снимается подоходный налог. С 1 января 2025 года налог составит 22%.

Выплата компенсаций задерживается в связи с обработкой деклараций о доходах людей за 2024-й год. Касса здоровья начнет выплачивать компенсации, когда Налогово-таможенный департамент сообщит ведомству о завершении обработки деклараций за 2024-й год.

Задержка не влияет на выплату компенсаций по временной нетрудоспособности, которая началась в 2024 году.

Касса здоровья просим людей проверить банковский счет, на который ведомство перечисляет компенсацию. Номер счета можно добавлять и изменять на Портале здоровья на рабочем столе в разделе "Трудоспособность" или на государственном портале в разделе "Временная нетрудоспособность".