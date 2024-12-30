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На крючок мошенников попалась еще одна доверчивая нарвитянка

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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Телефонные мошенники продолжили вытягивать деньги у доверчивых граждан и после Рождества.​

Как сообщила Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны, в прошлый четверг, 26 декабря, мошенники позвонили жительнице Нарвы, заявив, что ее подруга попала в аварию и срочно нужны деньги на лечение пострадавших.

Женщина поверила и передала деньги. Таким образом, мошенники обманом выманили у доверчивой нарвитянки 7000 евро.

Полиция расследует произошедшее в рамках уголовного производства. Дело заведено по статье о мошенничестве.

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Ключевые слова

Нарва
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