Телефонные мошенники продолжили вытягивать деньги у доверчивых граждан и после Рождества.
На крючок мошенников попалась еще одна доверчивая нарвитянка
Как сообщила Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны, в прошлый четверг, 26 декабря, мошенники позвонили жительнице Нарвы, заявив, что ее подруга попала в аварию и срочно нужны деньги на лечение пострадавших.
Женщина поверила и передала деньги. Таким образом, мошенники обманом выманили у доверчивой нарвитянки 7000 евро.
Полиция расследует произошедшее в рамках уголовного производства. Дело заведено по статье о мошенничестве.