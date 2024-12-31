Удостоенная двух фигурок Кристьяна Энели Ефимова: "Это был самый эмоциональный год в моей карьере"

- Сейчас я стою здесь с золотым Кристьяном в руках, - сказала Энели Ефимова в своей благодарственной речи. - Я хочу, чтобы это отражало не только мои результаты, но и развитие эстонского спорта и плавания. Только подумайте: наше маленькое эстонское государство способно составить конкуренцию на международном уровне и завоевывать медали.

- Я хочу также поблагодарить мой родной город Силламяэ, где начался мой путь, и его жителей, которые всегда за меня болели и поддерживали меня, - сказала она, выразив надежду, что ее пример вдохновит юных спортсменов в каждом уголке Эстонии.

Энели Ефимова в 17 лет стала чемпионкой Европы в плавании брассом на 100 метров, а также заняла на той же дистанции седьмое место на Олимпиаде в Париже.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде Ефимова сделала историю, завоевав для Эстонии первую медаль чемпионата мира. В плавании брассом на 100 метров она завоевала бронзу, а на дистанции наполовину короче стала пятой.

Принимая в третий раз награду лучшего спортсмена, она сказала, что пятилетняя Энели прыгала бы от радости до потолка, если бы знала, чего только она достигнет.