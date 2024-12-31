Уроженку Силламяэ пловчиху Энели Ефимову в воскресенье вечером вновь, уже второй год подряд, объявили лучшей спортсменкой года Эстонии. Кроме того, отметившая позавчера свое 18-летие Ефимова в третий раз была удостоена также звания лучшего молодого спортсмена года.
Удостоенная двух фигурок Кристьяна Энели Ефимова: "Это был самый эмоциональный год в моей карьере"
- Сейчас я стою здесь с золотым Кристьяном в руках, - сказала Энели Ефимова в своей благодарственной речи. - Я хочу, чтобы это отражало не только мои результаты, но и развитие эстонского спорта и плавания. Только подумайте: наше маленькое эстонское государство способно составить конкуренцию на международном уровне и завоевывать медали.
- Я хочу также поблагодарить мой родной город Силламяэ, где начался мой путь, и его жителей, которые всегда за меня болели и поддерживали меня, - сказала она, выразив надежду, что ее пример вдохновит юных спортсменов в каждом уголке Эстонии.
Энели Ефимова в 17 лет стала чемпионкой Европы в плавании брассом на 100 метров, а также заняла на той же дистанции седьмое место на Олимпиаде в Париже.
На чемпионате мира по плаванию на короткой воде Ефимова сделала историю, завоевав для Эстонии первую медаль чемпионата мира. В плавании брассом на 100 метров она завоевала бронзу, а на дистанции наполовину короче стала пятой.
Принимая в третий раз награду лучшего спортсмена, она сказала, что пятилетняя Энели прыгала бы от радости до потолка, если бы знала, чего только она достигнет.
Она отметила, что все больше начинает понимать происходящее вокруг нее: "О боже, мне уже восемнадцать, а не четырнадцать, как тогда, когда я стояла на Олимпиаде в Токио и думала, что это финал какого-то детского турнира".
Ефимова сказала, что спокойный настрой помог ей добиться многого, но с каждым годом становится все сложнее доказывать свою состоятельность. "Это был самый эмоциональный год в моей карьере", - сказала она о завершающемся 2024 годе.
Тренер Энели Ефимовой Хенри Хейн второй год подряд удостоился звания тренера года Эстонии. В благодарственной речи он, как и в прошлом году, напомнил, что у сильнейших эстонских пловцов нет предназначенного только для тренировок 50-метрового бассейна. За год ничего тут не изменилось, констатировал он.
Энели Ефимова начала заниматься плаванием в силламяэском клубе плавания "Kalev" под руководством Евгения Бугакова, Александра Чередникова и Сергея Максимова. В 12-летнем возрасте она поступила учиться в таллиннскую спортивную гимназию "Audentes" и стала тренироваться в школе плавания "Kalev" под руководством Хенри Хейна.