Длинная очередь у границы в Нарве исчезла

Около полудня 1 января в приграничной очереди в Нарве стояли порядка двух десятков человек, а время ожидания составляло всего 15 минут. Это контрастирует с предпраздничной ситуацией, когда ожидание могло растягиваться на 6-8 часов.

Сокращение очередей связано с тем, что многие путешественники пересекли границу до новогодних праздников, а также с длительными выходными в России, которые начались 29 декабря и продлятся до 8 января.

"Я стоял тут раньше, когда приходилось ждать по 6-8 часов. Так вот, у входа всегда было "черная дыра", в которую просто потоком шли и шли "несуны", для них заранее были заняты места. А мы стояли часами неподвижно", - рассказал один из людей, пересекающих границу.

Выходивших со стороны Ивангорода людей за полчаса было и вовсе единицы, отмечает "Нарвская газета". Стоявший в ожидании пассажиров с границы автобус "Baltic Shuttle" взял на борт всего несколько человек.