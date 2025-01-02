ФОТОГАЛЕРЕЯ Президент Арнольд Рюйтель в Ида-Вирумаа пропагандировал подвижный образ жизни

В апреле 2006 года, во время двухдневного визита в Ида-Вирумаа, президент Рюйтель принял участие в спортивном дне в Силламяэ, где совершил прогулку с палками в городском парке. В интервью "Северному побережью" Рюйтель призвал жителей Эстонии выходить на природу и больше двигаться. "Не важно, это будет скандинавская ходьба или обычная прогулка. Главное - выработать привычку к движению. Так мы облегчим труд врачей и снизим государственные расходы на здравоохранение. Эти средства можно будет направить на создание лучших условий для занятий спортом", - говорил тогда 78-летний Рюйтель.

Насчет прогулки длиной полтора километра в силламяэском парке Рюйтель заметил, что это было приятно, но на рельефной местности эмоций было бы больше. Он добавил, что занимается скандинавской ходьбой два-три раза в неделю. "Меньше чем на 4-5 километров я даже не выхожу - это было бы пустой тратой времени", - отметил президент, добавив, что хорошую физическую нагрузку получает и при работе в своих домах в Тарту и на Сааремаа. "Там можно действительно как следует потрудиться - я ремонтирую, строю, прореживаю можжевельники. Работаю до тех пор, пока лоб слегка не вспотеет".

Весной 2008 года, уже не занимая пост президента, Арнольд Рюйтель посетил День химика в Кохтла-Ярве. Там он принял участие опять же в прогулке с палками по Центральной аллее, задав такой темп, что более молодым жителям Кохтла-Ярве было трудно поспевать за ним. В колонне из почти трехсот человек впереди шли два президента: сам Арнольд Рюйтель и президент Олимпийского комитета Эстонии Март Сийман.

Для многих участников это был первый опыт скандинавской ходьбы, но Рюйтель, как опытный ходок, сохраняя спокойный и выверенный стиль, шел с такой скоростью, что колонна растянулась, словно велосипедный пелотон во время спринта.

В интервью "Северному побережью" Рюйтель в тот раз признался, что получает огромное удовольствие от скандинавской ходьбы. "Я никогда в жизни не пробовал наркотики, но по описаниям удовольствие от них похоже на то, что я испытываю во время ходьбы с палками", - сказал он после 2,5-километровой прогулки, подкрепившись вместе с остальными участниками супом в палатке.