В пятницу пенсии не выплатили - только в понедельник

По словам руководителя отдела развития Департамента социального страхования Кристины Пяхкель, ранее, до конца 2024 года, пенсии и пособия выплачивались в пятницу, если 5-е число выпадало на субботу или воскресенье. Теперь же в подобных случаях выплаты производятся на следующей неделе.