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В пятницу пенсии не выплатили - только в понедельник

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Одинокий пенсионер. Иллюстративное фото.
Одинокий пенсионер. Иллюстративное фото. Фото: Ilja Smirnov

Департамент социального страхования с нового года изменил порядок выплат пенсий и социальных пособий,

пишет Rus.Postimees

.

По словам руководителя отдела развития Департамента социального страхования Кристины Пяхкель, ранее, до конца 2024 года, пенсии и пособия выплачивались в пятницу, если 5-е число выпадало на субботу или воскресенье. Теперь же в подобных случаях выплаты производятся на следующей неделе.

Изменение не касается выплат наличными и семейных пособий.

Пяхкель объяснила, что цель нового порядка - обеспечить точность и безопасность выплат.

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Эстония
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