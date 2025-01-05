В нарвском "Astri" откроется новый тренажерный зал

Предприятие "Astri Grupp" заключило договор со спортклубом "Gym", работающим по принципу самообслуживания, который станет новым арендатором нарвского торгового центра "Astri", передает
, ссылаясь на предприятие.
Предприятие "Astri Grupp" заключило договор со спортклубом "Gym", работающим по принципу самообслуживания, который станет новым арендатором нарвского торгового центра "Astri", передает
, ссылаясь на предприятие.
Открытие нового круглосуточного спортклуба, который разместится на третьем этаже "Astri", намечено на осень 2025 года.
"В новом клубе мы предложим еще больше возможностей для тренировок и возможность заниматься в нескольких залах по одному абонементу", - рассказал исполнительный директор "Gym Eesti" Атс Лахи.