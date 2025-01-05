В нарвском "Astri" откроется новый тренажерный зал

Открытие нового круглосуточного спортклуба, который разместится на третьем этаже "Astri", намечено на осень 2025 года.

"В новом клубе мы предложим еще больше возможностей для тренировок и возможность заниматься в нескольких залах по одному абонементу", - рассказал исполнительный директор "Gym Eesti" Атс Лахи​​.