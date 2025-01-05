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В нарвском "Astri" откроется новый тренажерный зал

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Тренажерный зал. Фото иллюстративное.
Тренажерный зал. Фото иллюстративное. Фото: Postimees

Предприятие "Astri Grupp" заключило договор со спортклубом "Gym", работающим по принципу самообслуживания, который станет новым арендатором нарвского торгового центра "Astri", передает

новостной портал Rus.ERR

, ссылаясь на предприятие.

Открытие нового круглосуточного спортклуба, который разместится на третьем этаже "Astri", намечено на осень 2025 года.

"В новом клубе мы предложим еще больше возможностей для тренировок и возможность заниматься в нескольких залах по одному абонементу", - рассказал исполнительный директор "Gym Eesti" Атс Лахи​​.

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