На авторынке в декабре произошел беспрецедентный, двукратный рост продаж

«Прогнозы о том, что конец года станет очень активным периодом для продаж автомобилей, оправдались. Более того, в годовом выражении продажи автомобилей в 2024 году выросли на 11,1%. Если в 2023 году в Эстонии было продано 26 903 автомобиля, то в 2024 году – почти 30 000. Введение автоналога с начала этого года стало очевидной причиной, по которой покупатели откладывали свои решения до конца года, а продавцы достигли рекордных объемов продаж», – говорит директор представительств Elke в Таллинне (Мустамяэ и Мустакиви) Райдо Розенфельд.

По оценке Elke, в такой ситуации преимущество было у тех автопродавцов, у которых был хороший складской запас. «Те, у кого склады были заполнены автомобилями и кто мог очень быстро реагировать на растущий спрос, безусловно, имели конкурентное преимущество на рынке», – отмечает Розенфельд.

Продажи Toyota выросли в декабре на 54%

Объемы продаж Toyota в декабре выросли на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре было зарегистрировано 908 новых легковых и коммерческих автомобилей Toyota. Это на 318 автомобилей больше, чем в декабре прошлого года.