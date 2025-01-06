В Нарве на выходных махали кулаками

3 января в полицию сообщили, что в Нарве ударили 51-летнюю женщину.

3 января в полицию поступило сообщение о том, что в Нарве 37-летний мужчина ударил 35-летнего мужчину во время совместного употребления алкоголя.

4 января сообщили, что в Нарве 32-летняя женщина напала на бывшего мужа.

5 января полицию вызвали в Нарву, где 55-летний мужчина ударил свою сожительницу.

Полиция выяснит точные обстоятельства инцидентов в ходе уголовного расследования.