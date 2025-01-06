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Вице-мэр Таллинна предложил построить газовую электростанцию не в Нарве, а ​​рядом с Таллинном

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Кристьян Ярван.
Кристьян Ярван. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

По мнению

вице

-мэра Таллинна Кристьяна Ярвана, вместо запланированной газовой электростанции мощностью 100 мегаватт в Нарве государство должно построить газовую электростанцию ​​мощностью 200 мегаватт неподалеку от Таллинна, возле Ируской теплоэлектростанции.

В своем обращении к премьер-министру Кристену Михалу Ярван написал, что строительство дополнительных управляемых производственных мощностей крайне необходимо для обеспечения надежности поставок, однако с учетом плана строительства новой теплоэлектростанции в комплексе Балтийской электростанции в Нарве к 2029 году, возникает вопрос, следует ли строить электростанцию ​​вблизи восточной границы, сообщает rus.err.

"С точки зрения энергетической безопасности Эстонии концентрация большого количества управляемых электрогенерирующих мощностей в одном месте, да еще и на границе террористического восточного соседа, не является разумным решением. Электростанции и инфраструктуру, которые расположены дальше от России, конечно, легче защищать, снабжать топливом и поддерживать в работе в случае конфликта, чем электростанции, находящиеся непосредственно на границе враждебной нам страны", – отметил Ярван.

В связи с этим Ярван предложил премьер-министру разместить новую газовую электростанцию ​​неподалеку от Таллинна, рядом с Ируской теплоэлектростанцией.

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