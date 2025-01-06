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На музыкальной площади в Йыхви залили каток

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В понедельник стоял мороз, и свежезалитый каток замерз. Однако уже во вторник ожидаются плюсовая температура и даже дождь.
В понедельник стоял мороз, и свежезалитый каток замерз. Однако уже во вторник ожидаются плюсовая температура и даже дождь. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Йыхви на музыкальной площади залили каток, но чтобы там можно было кататься на коньках, придется подождать, пока не пройдет волна тепла нынешней недели.

Советник Йыхвиского волостного управления по культуре и спорту Аво Самбла сказал, что зимой с переменчивой погодой неизбежно приходится рисковать в связи с началом заливки катков. "Сейчас основа этого катка готова, и, надеемся, на следующей неделе опять начнется волна холода, и тогда там можно будет начать кататься на коньках", - Самбла сказал, что когда ударят морозы, планируют залить каток и в Йыхвиском микрорайоне на спортивной площадке, расположенной рядом с детским садом "Kalevipoeg".

По словам Самбла, управлять катком на музыкальной площади будет кохтла-ярвеский хоккейный клуб "Everest", который организует там также прокат коньков. "Надеемся, что нынешней зимой подольше постоит такая погода, когда катки будут действовать и любители коньков смогут там кататься", - отметил он.

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