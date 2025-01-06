На музыкальной площади в Йыхви залили каток

Советник Йыхвиского волостного управления по культуре и спорту Аво Самбла сказал, что зимой с переменчивой погодой неизбежно приходится рисковать в связи с началом заливки катков. "Сейчас основа этого катка готова, и, надеемся, на следующей неделе опять начнется волна холода, и тогда там можно будет начать кататься на коньках", - Самбла сказал, что когда ударят морозы, планируют залить каток и в Йыхвиском микрорайоне на спортивной площадке, расположенной рядом с детским садом "Kalevipoeg".