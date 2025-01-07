Теплая акция привлекла жителей разных городов

Зародившаяся пять лет назад традиция продолжается: в конце года Кохтла-Ярвеский молодежный центр объявляет сбор вещей для подарков, предназначенных для подопечных домов по уходу. По словам директора молодежного центра Алисы Линтер, ребята уже в течение всего года сами вяжут носки.

К теплой акции, о начале которой молодежный центр сообщил в соцсетях, присоединились люди из разных уголков страны - присылали вещи по почте или передавали с оказией. Приносили не только свои изделия, но и специально покупали, причем не только носки и тапки, но и разные вкусности. Каждый год активно участвуют кружковцы из Ору, которыми руководят Петр Дзюба и Катрин Леон, - собрали и оформили несколько десятков уже сформированных индивидуальных подарков.

- Домов по уходу в нашем регионе много, стараемся уделить внимание всем по очереди, - замечает Алиса Линтер. - В этом году адресатами стали подопечные "Vahtra hooldemaja", у которого два здания, где проживают не только пожилые люди, но и более молодые, кто нуждается в опеке. Передали им около 150 пар теплых носков, а также тапочки, пледы, сладости, чай, открытки и многое другое.