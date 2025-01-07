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Лидер лиги Нарва переиграла Йыхви

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Нарва в этом сезоне дважды выигрывала в футзал у Йыхви.
Нарва в этом сезоне дважды выигрывала в футзал у Йыхви. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Лидирующий в чемпионате Эстонии по футзалу нарвский "United" на глазах у более чем полутысячи болельщиков переиграл йыхвиский "Phoenix" со счетом 6:3. Когда играть оставалось 14 минут, счет был еще ничейный (1:1), но тут нарвитяне забили четыре гола подряд, повернув игру в свою пользу.

Действующий чемпион силламяэский "Silla", начавший сезон хуже, чем хотел, увеличил свой счет очков, выиграв со счетом 7:3 у руммуского "Dünamo".

После восьми туров лидером серии мастеров является нарвский "United", набравший 22 очка. Силламяэ занимает с 15 очками четвертое место, Йыхви с шестью очками - седьмое, то есть предпоследнее.

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