Лидирующий в чемпионате Эстонии по футзалу нарвский "United" на глазах у более чем полутысячи болельщиков переиграл йыхвиский "Phoenix" со счетом 6:3. Когда играть оставалось 14 минут, счет был еще ничейный (1:1), но тут нарвитяне забили четыре гола подряд, повернув игру в свою пользу.
Лидер лиги Нарва переиграла Йыхви
Действующий чемпион силламяэский "Silla", начавший сезон хуже, чем хотел, увеличил свой счет очков, выиграв со счетом 7:3 у руммуского "Dünamo".
После восьми туров лидером серии мастеров является нарвский "United", набравший 22 очка. Силламяэ занимает с 15 очками четвертое место, Йыхви с шестью очками - седьмое, то есть предпоследнее.