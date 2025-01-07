Лидер лиги Нарва переиграла Йыхви

Лидирующий в чемпионате Эстонии по футзалу нарвский "United" на глазах у более чем полутысячи болельщиков переиграл йыхвиский "Phoenix" со счетом 6:3. Когда играть оставалось 14 минут, счет был еще ничейный (1:1), но тут нарвитяне забили четыре гола подряд, повернув игру в свою пользу.