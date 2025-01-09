Программы микростепеней помогают смягчить нехватку учителей физики и математики в Ида-Вирумаа

Согласно данным информационной системы образования Эстонии, один из пяти учителей естественных и точных наук в Ида-Вирумаа не имеет квалификации по предмету, а языковые навыки примерно половины учителей либо недостаточны, либо неизвестны.

По словам директора по учебной работе Нарвского колледжа Тартуского университета Пирет Кяртнер, ситуация с учителями естественных и точных наук является критической по всей Эстонии, но в Ида-Вирумаа вызовы еще более значительные. «На передовой линии перехода к образованию на эстонском языке находятся общеобразовательные школы, но и университеты должны внести свой вклад, чтобы подготовить учителей с хорошим знанием эстонского языка и предметными навыками для Ида-Вирумаа и всей Эстонии», — пояснила Кяртнер.

Программы микростепеней разработаны совместно институтом физики, институтом математики и статистики Тартуского университета и Нарвским колледжем.

Цель программы для учителей физики, начинающейся в январе, — поддержка приобретения знаний по физике, необходимых для получения квалификации учителя физики, и подготовка учителей к преподаванию курсов основной школы «Оптика» и «Механика».

На обучение приглашаются учителя, имеющие высшее образование, работающие в школе, программы для целевой группы бесплатны.

Учебный процесс продлится до конца августа, учителям предстоит десять раз посетить учебные дни в Нарвском колледже. Дополнительную информацию можно найти на сайте дополнительного обучения Тартуского университета.

Осенью в Нарвском колледже планируется открыть программы микростепеней «Преподавание физики в основной школе: курсы 9-го класса» и «Специализированные предметы для учителей математики».

Программы микростепеней предоставляют отличную возможность гибко совмещать учебу с работой и другими обязательствами, а также позволяют получить полную квалификацию. Участникам программы предоставляются консультации о дальнейших шагах для получения квалификации учителя.