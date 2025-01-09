Бывший председатель Ида-Вируского суда является кандидатом на пост генпрокурора Эстонии

Об этом в четверг, 9 января, на пресс-конференции по итогам очередного заседания правительства сообщила сама Пакоста, пишет новостной портал rus.err.

"Лучший кандидат, которого я представляю, - это нынешний руководитель Харьюского уездного суда Астрид Аси. Она ранее работала в прокуратуре, имеет два высших образования, одно из которых в области IT-юриспруденции", - заявила Пакоста.

Министр добавила, что у Астрид Аси есть и богатый опыт работы в частном секторе, например, в компании Telia.

"Она также пользуется большим уважением как руководитель суда как в Нарве, так и в Таллинне", отметила Пакоста.

Аси несколько лет работала председателем Ида-Вируского уездного суда. В частности она вела дело по обвинению бывшего мэра Кохтла-Ярве Евгения Соловьева, в ходе которого последний был признан виновным в коррупции.