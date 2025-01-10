В ноябре в Ида-Вирумаа ночевали 10% из всех местных туристов Эстонии

Уровень ноября докризисного 2019 года в 2024 году еще не достигнут.

По данным Департамента статистики, в ноябре 2024 года в предприятиях по размещению остановилось 247 000 туристов, что на 11% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с прошлым годом зарубежных туристов было на 15% больше, а местных туристов — на 8% больше.

Ведущий аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа отметила, что в ноябре 2024 года эстонские предприятия по размещению приняли 119 000 зарубежных и 128 000 местных туристов. Число местных туристов, которое снижалось в годовом исчислении на протяжении большей части месяцев 2024 года, начало расти в октябре 2024 года и продолжило расти в ноябре. Однако общее число туристов в ноябре 2024 года оказалось на 6% ниже, чем в ноябре 2019 года – в последний пиковый период. «По сравнению с ноябрем рекордного докризисного года, местах размещения приняли на 12 000 больше местных туристов, а зарубежных туристов было на 27 000 меньше», – уточнила Лаурмаа.