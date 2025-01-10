В предприятиях размещения остановилось в ноябре прошлого года на 15% больше зарубежных туристов и на 8% больше местных туристов, чем в том же месяце прошлого года.
В ноябре в Ида-Вирумаа ночевали 10% из всех местных туристов Эстонии
Уровень ноября докризисного 2019 года в 2024 году еще не достигнут.
По данным Департамента статистики, в ноябре 2024 года в предприятиях по размещению остановилось 247 000 туристов, что на 11% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с прошлым годом зарубежных туристов было на 15% больше, а местных туристов — на 8% больше.
Ведущий аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа отметила, что в ноябре 2024 года эстонские предприятия по размещению приняли 119 000 зарубежных и 128 000 местных туристов. Число местных туристов, которое снижалось в годовом исчислении на протяжении большей части месяцев 2024 года, начало расти в октябре 2024 года и продолжило расти в ноябре. Однако общее число туристов в ноябре 2024 года оказалось на 6% ниже, чем в ноябре 2019 года – в последний пиковый период. «По сравнению с ноябрем рекордного докризисного года, местах размещения приняли на 12 000 больше местных туристов, а зарубежных туристов было на 27 000 меньше», – уточнила Лаурмаа.
Аналитик пояснила, что из Финляндии Эстонию посетило около 41 000 туристов, т.е. 35% остановившихся в предприятиях по размещению зарубежных туристов. В предприятиях по размещению остановилось около 22 000 (18%) туристов из Латвии, а также более 5000 туристов из Литвы и Великобритании (на каждую из этих стран пришлось по 4% зарубежных туристов). Из соседних Финляндии и Латвии в предприятиях по размещению остановилось соответственно на 17% и 12% туристов больше, туристов из Литвы было на 11% больше, а туристов из Великобритании – на 10% больше, чем в ноябре прошлого года.
76% размещенных зарубежных туристов в ноябре были в Эстонии на отдыхе, 19% отметили целью своей поездки работу. Из зарубежных туристов 76% предпочли ночевать в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский (11%), Тартуский (6%) и Ида-Вируский (2%) уезды. Ляэнеский, Ляэне-Вируский, Саареский, Валгаский и Выруский уезды выбрали для ночевки по 1% зарубежных туристов.
Из остававшихся на ночлег местных туристов 69% были на отдыхе, а 22% путешествовали по работе. Больше всего местных туристов остановилось в Харьюском уезде (35%), далее следовали Пярнуский (14%), Тартуский (11%) и Ида-Вируский (10%) и Валгаский (6%) уезды.
Туристы провели в предприятиях по размещению в целом 448 500 ночей, из которых 242 100 ночей провели зарубежные туристы и 206 400 — местные туристы.
В ноябре свои услуги туристам предлагало 941 предприятие по размещению. В распоряжении туристов была 21 000 номеров и 49 000 койко-мест, заполнены были 44% номеров. Стоимость проживания в предприятии по размещению составила в среднем 47 евро в сутки на человека, что на 2% дороже, чем в ноябре 2023 года, и на 19% дороже, чем в том же месяце 2019 года. В Ляэне-Вируском уезде стоимость проживания составила 54 евро в сутки на человека, в Тартуском – 51 евро, в Харьюском – 49 евро, в Ида-Вируском – 45 евро, в Саареском – 42 евро, а в Пярнуском – 39 евро.