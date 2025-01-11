Суд не разрешил лишить водительских прав лихача-инвалида

Вируский уездный суд нашел, что если превысивший скорость является человеком с нарушением опорно-двигательного аппарата, то его нельзя лишать водительских прав. Если же любитель быстрой езды останется из-за лишения водительских прав без работы, то это не является достаточным аргументом для изменения типа наказания.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik