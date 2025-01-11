Вируский уездный суд постановил, что у нарушителя ПДД с недостатком опорно-двигательного аппарата нельзя отбирать права на управление транспортным средством, поскольку это связано с его жизненно важными потребностями.
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Суд не разрешил лишить водительских прав лихача-инвалида
Летом прошлого года в Тойлаской волости на 179-м километре шоссе Таллинн-Нарва полиция остановила автомобиль, который мчался на 46 км/ч быстрее разрешенной скорости 90 км/ч. Находившийся за рулем Андрей (48) признал свое нарушение, и полиция наказала его лишением водительских прав на полгода.