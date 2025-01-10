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Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?

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Футзал.
Футзал. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа 10 января.

КУЛЬТУРА

​​* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки живописи в технике флюид-арт Ханны Миллер "Värvimängud" / "Игры цвета". Выставка открыта до 30 января.

СПОРТ

​​* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Toila" - БК "Karjamaa" (Йыхви).

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC II" - "Ravens Futsal" / ФК "Otepää".

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