Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа 10 января.
Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?
КУЛЬТУРА
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки живописи в технике флюид-арт Ханны Миллер "Värvimängud" / "Игры цвета". Выставка открыта до 30 января.
СПОРТ
* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Toila" - БК "Karjamaa" (Йыхви).
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC II" - "Ravens Futsal" / ФК "Otepää".