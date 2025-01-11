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Квест-комната музея-шахты претендует на звание молодежного достижения года

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Молодежь Тойлаской волости на открытии квест-комнаты в августе прошлого года.
Молодежь Тойлаской волости на открытии квест-комнаты в августе прошлого года. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На титул республиканского молодежного достижения года претендует созданная тойлаской молодежью квест-комната в музее-шахте.

С помощью конкурса на лучшие молодежные достижения Министерство образования и науки, а также Департамент образования и молодежи отмечают людей и организации, которые выделились своими достижениями в 2024 году или внесли долгосрочный вклад в развитие данной области. Отмечают также достойные внимания и осуществленные по инициативе и при участии молодежи проекты, среди которых оказалась созданная молодежью Тойлаской волости квест-комната.

В число номинантов на звание молодежного работника года вошла также руководитель Тойлаской волости по работе с молодежью Маарья-Лийза Лепсалу, являющаяся экспертом Эстонского объединения открытых молодежных центров по работе с молодежью. В этой категории было выдвинуто больше всего кандидатов - 23.

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