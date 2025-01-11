Квест-комната музея-шахты претендует на звание молодежного достижения года

С помощью конкурса на лучшие молодежные достижения Министерство образования и науки, а также Департамент образования и молодежи отмечают людей и организации, которые выделились своими достижениями в 2024 году или внесли долгосрочный вклад в развитие данной области. Отмечают также достойные внимания и осуществленные по инициативе и при участии молодежи проекты, среди которых оказалась созданная молодежью Тойлаской волости квест-комната.