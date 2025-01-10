На сайте Налогово-таможенного департамента можно увидеть сумму автоналога

Налогово-таможенный департамент выдает уведомление об автомобильном налоге лицу, которое по состоянию на 1 января является владельцем или ответственным пользователем транспортного средства сообщает rus.err .

Налоговое извещение выдается департаментом в системе электронных услуг не позднее 15 февраля. В системе также доступен расчет налога.

Автоналог необходимо уплатить в течение года двумя частями: половину суммы - до 15 июня и половину - до 15 декабря. При желании всю сумму можно уплатить единовременно до 15 июня.