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На сайте Налогово-таможенного департамента можно увидеть сумму автоналога

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Автоналог необходимо уплатить в течение года.
Автоналог необходимо уплатить в течение года. Фото: Peeter Lilleväli

 На сайте Налогово-таможенного департамента автовладельцы могут узнать сумму автоналога за 2025 год, и оплатить его.

Налогово-таможенный департамент выдает уведомление об автомобильном налоге лицу, которое по состоянию на 1 января является владельцем или ответственным пользователем транспортного средства сообщает rus.err.

Налоговое извещение выдается департаментом в системе электронных услуг не позднее 15 февраля. В системе также доступен расчет налога.

Автоналог необходимо уплатить в течение года двумя частями: половину суммы - до 15 июня и половину - до 15 декабря. При желании всю сумму можно уплатить единовременно до 15 июня.

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