Ралли предварительных репетиций певческого праздника открыли детские хоры

Состоявшаяся в понедельник репетиция XXVIII Праздника песни "Iseoma" превратилась в большое совместное пение и оттачивание песен, где детским хорам не пришлось петь по отдельности. На предварительной репетиции были представлены десять хоров из Ида-Вирумаа и восемь из Ляэне-Вирумаа, от четырех до шести певцов из каждого коллектива в сопровождении руководителя.

Беспрецедентный интерес к билетам на праздники песни и танца

Интерес к билетам на XXVIII Праздник песни и XXI Праздник танца был очень высоким. Дополнительное количество билетов поступит в продажу 18 марта.

Продажа билетов на XXVIII Праздник песни и XXI Праздник танца "Iseoma" началась в полдень 6 января, и меньше чем за 24 часа 50000 билетов нашли своих владельцев.

Билеты на все три представления праздника танца, а также билеты в сектор скамеек на воскресный большой концерт певческого праздника распроданы. Вместе с тем билетов в общую зону большого концерта достаточно, а также есть билеты как в секторы скамеек, так и в общую зону концерта открытия праздника песни в субботу.

В связи с высоким зрительским интересом на поле для танцев будут установлены дополнительные трибуны, и билеты на них, а также дополнительные билеты, освободившиеся после группового бронирования, поступят в продажу на каналах продаж "Piletilevi" 18 марта в 12 часов дня.

3 и 4 июля участники праздника танца дадут три представления на таллиннском стадионе "Калев", каждое из которых смогут посмотреть около десяти тысяч зрителей.

4 июля на площади Вабадузе состоится концерт народных музыкантов. Концерт будет бесплатным.

Праздничное шествие всех участников и концерт открытия праздник песни состоятся в субботу, 5 июля, а традиционный большой концерт праздника песни - в воскресенье, 6 июля. Концерт открытия посетят около 48000 зрителей с билетами, а главный концерт - 58000.