Самодеятельный театр, зародившийся при Ярвеской русской гимназии два десятилетия назад, обрел немало поклонников. Юные актеры не только радуют горожан своим творчеством, но и многократно доказывали свой энтузиазм и профессионализм, получая самые высокие награды на различных фестивалях, в том числе и за рубежом. После закрытия гимназии пять лет назад творческий коллектив не исчез: режиссер Татьяна Кундозерова вместе с выпускницей Ангелиной Саволайнен создали НКО "Театр ЯРГ", который продолжает радовать зрителей премьерами. В субботу, 25 января в 16.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоится юбилейный вечер, где любителей театрального искусства ждут сюрпризы и интерактивные развлечения. Стоимость билета - 10 евро.
В честь двадцатилетия "Театра ЯРГ" на сцене трогательные, смешные и курьезные истории
Двадцать лет успеха
- Более полусотни постановок
- На сцене побывало около трехсот разновозрастных актеров
- Организовано восемь театральных фестивалей
- Множество наград на региональных, республиканских и международных фестивалях в Латвии, Литве, Польше, Финляндии, России и Белоруссии
Сейчас в театре, базирующемся в одной из комнат Вахтраского центра творчества, занимаются 35 актеров, разделенных на три возрастные группы: младшую (8-12 лет), молодежную (13-19 лет) и взрослую. Взрослая группа образовалась полтора года назад, сейчас в ней 11 человек и она успела громко заявить о себе.
К юбилею бессменный режиссер Татьяна Кундозерова и ее воспитанники приготовили ряд премьер в редком для них жанре комедии.
- Праздник должен быть веселым, поэтому взяли "Театральные анекдоты" - короткие комедийные пьесы, - приоткрывает задумки режиссер. - Начали работать, и я вновь убедилась, что поставить комедию гораздо сложнее, чем драму... Думаю, что мы справились, но настоящую оценку дадут зрители.
В юбилейной программе - мини-спектакль младшей группы "Про Нину Палну" по современным стихам из книги Кристины Стрельниковой. Молодежная группа представит на сцене три маленькие комедии по произведениям классиков Антона Чехова, Аркадия Аверченко и Василия Шкваркина.
Взрослые решили похулиганить - предложат зрителям постановку "Эффект домино", жанр которой режиссер определила как "социальная хохма". Не слышали о таком? Приходите и узнаете.
Заглянуть в историю и выиграть конкурс
Театральный вечер начнется в 16.00, но те, кто придет пораньше, смогут посетить презентацию "Откуда у "Театра ЯРГ" ноги растут" - она расскажет об истории создания театра и его пути к успеху.
Основная программа вечера, помимо мини-спектаклей, также включает курьезные, смешные и трогательные истории из жизни труппы. Будет организован конкурс на лучший костюм в стиле 20-х годов прошлого века.
- Мы подготовили множество сюрпризов и интерактивных развлечений, чтобы каждый присутствующий мог чувствовать себя частью этого большого праздника, - подчеркивает Татьяна Кундозерова.
Спектакли "Театра ЯРГ" всегда были бесплатными, но на этот раз в зал продаются билеты.
- Мы мечтали подарить своим поклонникам красивый праздник, но, к сожалению, уже не можем сделать вход свободным, так как необходимо заплатить 620 евро за аренду центра культуры - льгот у любительского театра нет. Спонсоров у нас тоже нет, небольшую сумму поддержки, которую в прошлом году выделил город, давно потратили. Если прежде комнату для репетиций в Вахтраском центре нам предоставляли бесплатно, теперь она стоит 70 евро ежемесячно. Деньги нужны на костюмы для артистов, поездки на фестивали... Надеюсь, что 10 евро не станет препятствием для наших гостей, а мы, в свою очередь, очень постараемся, чтобы праздничный вечер получился веселым, ярким и запоминающимся.