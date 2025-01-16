В честь двадцатилетия "Театра ЯРГ" на сцене трогательные, смешные и курьезные истории

- Мы мечтали подарить своим поклонникам красивый праздник, но, к сожалению, уже не можем сделать вход свободным, так как необходимо заплатить 620 евро за аренду центра культуры - льгот у любительского театра нет. Спонсоров у нас тоже нет, небольшую сумму поддержки, которую в прошлом году выделил город, давно потратили. Если прежде комнату для репетиций в Вахтраском центре нам предоставляли бесплатно, теперь она стоит 70 евро ежемесячно. Деньги нужны на костюмы для артистов, поездки на фестивали... Надеюсь, что 10 евро не станет препятствием для наших гостей, а мы, в свою очередь, очень постараемся, чтобы праздничный вечер получился веселым, ярким и запоминающимся.