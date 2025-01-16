Касса по безработице прогнозирует резкое снижение безработицы в Ида-Вирумаа в начавшемся году

По сравнению с январем прошлого года безработица в Ида-Вирумаа осталась на том же уровне. Если в это же время в прошлом году в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 7743 безработных, то сейчас их стало на 280 меньше, то есть всего на 0,4 процентных пункта. При этом численность безработных существенно выше, чем в 2022 и 2023 годах. Например, три года назад в это же время уровень безработицы составлял 11,2 процента, а число безработных составляло чуть более 6300 человек, что на тысячу с лишним меньше, чем сейчас, хотя население уезда за тот же период сократилось на несколько тысяч человек.