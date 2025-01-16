ГАЛЕРЕЯ София Герм: "Успевать много - не трудно"

Елизавета и София дружат с детского сада, учиться изобразительному искусству тоже начали вместе. Их путь в творчество сопровождала известный кохтла-ярвеский художник Ольга Жаркова, сумевшая глубоко увлечь не только свою дочь Лизу, но и ее подругу, настолько, что, завершив пятилетний курс обучения, обе продолжили заниматься в "свободном классе" и уже три года продолжают творческие эксперименты, несмотря на то, что учеба в гимназии и другие занятия оставляют мало свободного времени.