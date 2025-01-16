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В Силламяэ создадут крупное производство по выпуску строительных материалов из текстильных отходов

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Крупное производство стройматериалов планируется создать на территории Силламяэского порта, в непосредственной близости от которого, в частности, работают металлургический завод "NPM Silmet", теплоэлектростанция, несколько терминалов и другие предприятия.
Крупное производство стройматериалов планируется создать на территории Силламяэского порта, в непосредственной близости от которого, в частности, работают металлургический завод "NPM Silmet", теплоэлектростанция, несколько терминалов и другие предприятия. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Три предприятия развивающего производство строительных материалов из отходов "Greenful Grupp" получили из фонда справедливого перехода пособие в сумме 39 миллионов евро на создание нового производства в Силламяэ.

Принятым в конце прошлого года решением государство назначило пособия в размере 13 миллионов евро: ТОО "Tekstiili Taaskasutus" - на строительство завода по сортировке текстильных отходов, ТОО "Greenful Sillamäe" - на строительство завода строительных панелей и ТОО "Greenful SIP" - на строительство завода по производству SIP-панелей с пенным утеплителем.

140 рабочих мест

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Экономика
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