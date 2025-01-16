В Силламяэ создадут крупное производство по выпуску строительных материалов из текстильных отходов

Принятым в конце прошлого года решением государство назначило пособия в размере 13 миллионов евро: ТОО "Tekstiili Taaskasutus" - на строительство завода по сортировке текстильных отходов, ТОО "Greenful Sillamäe" - на строительство завода строительных панелей и ТОО "Greenful SIP" - на строительство завода по производству SIP-панелей с пенным утеплителем.