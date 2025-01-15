Эстония расторгла с Россией соглашение о безопасности дорожного движения

Соответствующее уведомление о выходе из соглашения глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс направил в Министерство внутренних дел РФ.

"Министерство внутренних дел Эстонской Республики приняло решение о выходе из соглашения о сотрудничестве министерств внутренних дел Азербайджана, Российской Федерации, Армении, Таджикистана, Грузии, Туркменистана, Киргизии, Узбекистана, Латвии, Украины и Молдовы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, заключенного 24 сентября 1993 года", - написал Ляэнеметс.

Он напомнил, что согласно статье 18 договора, любой его участник имеет право выйти из соглашения в течение шести месяцев после письменного уведомления депозитария, которым является Министерство внутренних дел РФ, о своем желании выйти из соглашения.