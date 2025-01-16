Кристина Каллас: в отношении серопаспортников государство должно применять кнут и пряник

По данным на 2024 год, в Эстонии проживает около 60 000 лиц без гражданства. По мнению Каллас, государству необходимо прибегнуть к методу кнута и пряника, чтобы эстонских граждан стало больше, а серопаспортников - меньше.

- Каждому ребенку, который рождается в Эстонии и не имеет гражданства другой страны, надо выдавать эстонские паспорта. И этот законопроект надо пересмотреть, поскольку там какие-то дырки все еще существуют. Что касается взрослых, я понимаю, что самый тяжелый вопрос с теми, кому за 60. С ними надо отдельно работать, какие-то могут быть решения. Но молодых людей, которым сегодня 30-40, я призываю все-таки взять эстонские паспорта, - сказала Каллас.