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БУМА НЕ СЛУЧИЛОСЬ "Фестиваль продаж" перед введением автоналога прошел в Ида-Вирумаа скромно

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Торговцы "Škoda" Ульяс Роогер и Лаури Крууп наслаждаются своим лидерством уже несколько лет. Если раньше они ощущали затылком дыхание "Toyota", то теперь их основным конкурентом стала "Kia".
Торговцы "Škoda" Ульяс Роогер и Лаури Крууп наслаждаются своим лидерством уже несколько лет. Если раньше они ощущали затылком дыхание "Toyota", то теперь их основным конкурентом стала "Kia". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Автоналог, который стал действовать с нового года, вызвал в конце предыдущего года бум продаж: в общем в Эстонии за год было продано 25000 новых легковых автомобилей, примерно столько же бывших в употреблении машин было ввезено в страну. Такие цифры продаж в последний раз наблюдались перед началом экономического спада. С учетом количества жителей в Ида-Вирумаа здешние цифры оказались, однако, скромными. В Ляэне-Вирумаа, где жителей наполовину меньше, было продано столько же новых легковых автомобилей, сколько в нашем уезде.

Разумеется, в нашем уезде представлены не все продаваемые автомарки, но с учетом здешнего населения 745 проданных новых легковых автомобилей - это все-таки мало.

- В энергетическом и сланцевом секторе из-за зеленого поворота уже несколько лет плохие новости превалируют над хорошими, так что с большими покупками здесь уже продолжительное время очень консервативны, - сказал торгующий "Škoda" Ульяс Роогер.

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