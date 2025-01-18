БУМА НЕ СЛУЧИЛОСЬ "Фестиваль продаж" перед введением автоналога прошел в Ида-Вирумаа скромно

Торговцы "Škoda" Ульяс Роогер и Лаури Крууп наслаждаются своим лидерством уже несколько лет. Если раньше они ощущали затылком дыхание "Toyota", то теперь их основным конкурентом стала "Kia".

Автоналог, который стал действовать с нового года, вызвал в конце предыдущего года бум продаж: в общем в Эстонии за год было продано 25000 новых легковых автомобилей, примерно столько же бывших в употреблении машин было ввезено в страну. Такие цифры продаж в последний раз наблюдались перед началом экономического спада. С учетом количества жителей в Ида-Вирумаа здешние цифры оказались, однако, скромными. В Ляэне-Вирумаа, где жителей наполовину меньше, было продано столько же новых легковых автомобилей, сколько в нашем уезде.