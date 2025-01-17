Жители Эстонии все чаще берут дополнительную работу

По данным Статистического управления Эстонии, спад регистрации трудовых отношений существенно меньше, чем еще несколько лет назад. В то же время увеличилось количество людей, имеющих более чем одну работу.
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По словам специалиста по обработке данных Департамента статистики Кадри Рооталу, для рынка труда в прошлом году характерно замедление тенденции к снижению, начавшейся в 2023 году.
Основываясь на экспресс-статистике рынка труда и сравнив последний день 2023 и 2024 годов, можно увидеть, что на конец 2024 года в регистре занятости было 738 000 действительных трудовых отношений, что на 1300 меньше, чем годом ранее.
Однако, по словам Рооталу, спад значительно меньше, чем в 2022-2023 годах, когда количество трудовых отношений сократилось более чем в десять раз, или на 15 000.
- Мы видим замедление снижения числа трудовых отношений. В то же время, по сравнению с предыдущими пятью годами, 2024 год сможет превзойти по количеству трудовых отношений только 2020 год, - пояснила Рооталу.
За последние два года сократилось как число трудовых отношений, так и количество работающих людей. По итогам 2024 года, численность работающих составила 634 000 человек, что на 2300 меньше, чем годом ранее. "Меньшее снижение численности работников, чем уменьшение числа трудовых отношений, свидетельствует о том, что стало больше людей, имеющих более чем одну работу", - отметила Рооталу.
Снижение численности работающих особенно заметно среди женщин и молодых людей, то есть лиц до 40 лет. Если в конце 2019 года на рынке труда было 266 000 человек в возрасте до 40 лет, и даже в 2022 году – 261 000, то в конце 2024 года их численность составила 245 000. За последний год больше всего сократилась численность работников в возрастной группе 30-39 лет - более чем на 4000 человек (3%).
По словам Рооталу, сокращение числа молодых работников в целом соответствует изменениям в структуре населения. В то же время число работников в возрасте 40 лет и старше за последние пять лет увеличилось более чем на 17 000 (4,8%).
Во всех уездах количество работников в первые месяцы 2024 года было ниже, чем в предыдущем году. Однако в конце года позитивные новости поступали преимущественно из Южной Эстонии.
Например, в Тартуском уезде число работников выросло на 500 человек, или 0,6%, по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с прошлым годом, больше работников было также в Выруском уезде (изменение на 0,9%) и в Пылваском уезде (изменение на 1,2%). Немного увеличилось число работников и в Харьюмаа, где их было на 0,1% больше, чем годом ранее.
В остальных уездах количество работающих сократилось, больше всего - в Ида-Вирумаа (на 3,4%).
Количество работников сферы размещения и питания увеличилось на 2000 человек.
Из отраслей экономики больше всего в прошлом году численность занятых увеличилась в сферах размещения и общественного питания, где по итогам 2024 года их было на 6,9% больше, или примерно на 2000 человек больше, чем годом ранее.
В годовом сравнении число занятых также увеличилось в финансовом и страховом секторах (рост на 2,1%) и в сфере образования (особенно в сфере высшего образования, где количество сотрудников увеличилось на 5%), а также в области водоснабжения, канализации, управления отходами и загрязнением. Число работников увеличилось и в строительном секторе.
Больше всего за год сократилась численность занятых в сфере торговли - на 2230 человек (2,3%). Число работников также снизилось в обрабатывающей промышленности (снижение на 1,8%), а также в сфере транспорта и складирования (снижение на 1,7%). Уменьшение числа сотрудников также наблюдается в области информации и связи. Наибольший спад наблюдался в издательском деле, где количество сотрудников сократилось на 15% в годовом исчислении, и в сфере медиа-услуг, где число работников сократилось на 9%.
Число каких профессий увеличилось, а число каких сократилось?
За год больше всего сократилось число продавцов и водителей автотранспорта. По итогам 2024 года в обеих профессиях работало примерно на два процента меньше людей, чем годом ранее.
Хотя численность работников сферы образования в целом увеличилась, количество людей, работающих на должностях ведущих специалистов в области педагогики, уменьшилось, прежде всего за счет воспитателей детских садов (снижение на 9%). Вместо них стало больше людей, работающих помощниками преподавателей (ежегодный прирост на 12%).
В промышленности численность квалифицированных рабочих в сфере машиностроения и металлообработки снизилась на 2,1%, а число квалифицированных рабочих и мастеров в пищевой, деревообрабатывающей и швейной промышленности сократилось на 2,2%.
По словам Рооталу, за последний год также значительно увеличилось число ведущих специалистов сферы здравоохранения - их стало на 650 больше (рост на 3%).
По сравнению с прошлым годом, в 2024 году было также больше работников по уходу, численность которых увеличилась на 1020 человек, или на 5,9%.
За год также стало больше специалистов по информационно-коммуникационным технологиям (рост на 1,4%), работников в области электротехники и электроники (рост на 1,9%) и работников сферы услуг (например, поваров, официантов и косметологов), которых было на 0,7% больше, чем годом ранее.