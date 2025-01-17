Жители Эстонии все чаще берут дополнительную работу

По словам Рооталу, сокращение числа молодых работников в целом соответствует изменениям в структуре населения. В то же время число работников в возрасте 40 лет и старше за последние пять лет увеличилось более чем на 17 000 (4,8%).

Во всех уездах количество работников в первые месяцы 2024 года было ниже, чем в предыдущем году. Однако в конце года позитивные новости поступали преимущественно из Южной Эстонии.

Например, в Тартуском уезде число работников выросло на 500 человек, или 0,6%, по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с прошлым годом, больше работников было также в Выруском уезде (изменение на 0,9%) и в Пылваском уезде (изменение на 1,2%). Немного увеличилось число работников и в Харьюмаа, где их было на 0,1% больше, чем годом ранее.

В остальных уездах количество работающих сократилось, больше всего - в Ида-Вирумаа (на 3,4%).

Количество работников сферы размещения и питания увеличилось на 2000 человек.

Из отраслей экономики больше всего в прошлом году численность занятых увеличилась в сферах размещения и общественного питания, где по итогам 2024 года их было на 6,9% больше, или примерно на 2000 человек больше, чем годом ранее.