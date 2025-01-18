Госконтроль проверит, как Нарва управляется с муниципальными предприятиями, держа в уме скандал шестилетней давности

Главный контролер Инес Метсалу-Нурминен уведомила Нарвскую горуправу и лично мэра Катри Райк о начинающемся в январе аудите. Его цель - проанализировать организацию управления и контроля в компаниях и объединениях, находящихся под контролем Нарвского самоуправления. То есть речь о коммерческих предприятиях и целевых учреждениях (фондах), учредителем которых является город Нарва.