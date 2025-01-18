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Госконтроль проверит, как Нарва управляется с муниципальными предприятиями, держа в уме скандал шестилетней давности

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Муниципальное водное предприятие "Narva Vesi", к которому приковано повышенное внимание и управление которым может оказаться под особым контролем.
Муниципальное водное предприятие "Narva Vesi", к которому приковано повышенное внимание и управление которым может оказаться под особым контролем. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Проверяющие из Госконтроля хотят узнать среди прочего, какие выводы сделаны в Нарве после коррупционного скандала в муниципальном АО "Narva Vesi" в 2019 году - тогда был посажен в тюрьму руководитель водного предприятия и так называемый серый кардинал нарвской политики Алексей Воронов.​

Главный контролер Инес Метсалу-Нурминен уведомила Нарвскую горуправу и лично мэра Катри Райк о начинающемся в январе аудите. Его цель - проанализировать организацию управления и контроля в компаниях и объединениях, находящихся под контролем Нарвского самоуправления. То есть речь о коммерческих предприятиях и целевых учреждениях (фондах), учредителем которых является город Нарва.

К таковым относятся: Нарвская больница, Нарвский порт, обслуживающее муниципальное жилье "SA Narva Linnaelamu", "AS Transservis-N", которое прежде занималось регулированием движения автотранспорта к Нарвскому погранпункту, "AS Narva Vesi", то есть муниципальный водоканал, "OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus", занимающееся сортировкой отходов, и "SA Narva Linna Arendus", занимающееся эксплуатацией и развитием нескольких объектов городской недвижимости.

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Нарва
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