- Желающих заниматься рукоделием в нашем городе больше, чем возможностей, - объясняет Юрате Кастрицкая. - Списки кружковцев заполнились быстро, и мы вынуждены были кому-то отказывать. Тогда и появилось желание организовать творческие вечеринки раз в месяц. По сути это не новая тема - в разных городах и творческих центрах проходят мастер-классы "Вино и кисти", "Кофе и творчество" и прочее. Для нас это первый опыт, который оказался настолько успешным, что даже рекламы не требуется - как только появляется объявление на нашей странице, списки сразу заполняются. Не раз набиралось столько желающих, что пришлось делить на две группы. Тогда занятие повторяли в другую пятницу.